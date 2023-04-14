Канада передала Украине три симулятора ведения боя на Leopard 2
Канада передала украинским военным три симулятора управления и ведения боевых действий на танках Leopard 2.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Канады Аниты Ананд.
"В дополнение к восьми танкам Leopard 2, которые мы уже доставили в Польшу, Канада развернула три симулятора стрельбы из Leopard для помощи украинским танкистам в овладении применением этих танков и тактикой обращения с ними", - отметила Ананд.
По ее словам, поддержка Украины со стороны Канады сегодня является всеобъемлющей, и в будущем обязательно будет продолжаться.
Ранее сегодня Ананд заявила, что Канада доставила в Польшу все восемь танков Leopard 2 в Польшу, которые планируют передать Украине.
Ранее сообщалось, что все восемь основных боевых танков Leopard 2, а также анонсированная ранее бронированная ремонтно-эвакуационная машина, вспомогательное оборудование и боеприпасы от Канады будут в Украине в ближайшие недели.
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