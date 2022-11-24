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Канадские военные начали обучение украинских саперов в Польше: подробности

Фото: канадские военные начали обучение украинских саперов в Польше (t.me/dsns.telegram)
Автор: Руслан Гаращенко

В среду, 24 ноября, канадские специалисты приступили к обучению украинских саперов в Польше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Канады Аниты Ананд.

"Сегодня около 40 канадских военных начали преподавать первый курс для украинских саперов под руководством Канады в Польше", - рассказала она.

По словам Ананд, обучение сосредоточено на обнаружении, идентификации и обезвреживании взрывчатых веществ и их использовании во время взрывных работ.

"

Напомним, ранее сообщалось, что испанские вооруженные силы подготовят украинских снайперов на военной базе в Толедо. Соответствующее соглашение было подписано двумя странами в понедельник, 7 ноября.

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