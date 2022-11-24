Канадские военные начали обучение украинских саперов в Польше: подробности

В среду, 24 ноября, канадские специалисты приступили к обучению украинских саперов в Польше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Канады Аниты Ананд.
"Сегодня около 40 канадских военных начали преподавать первый курс для украинских саперов под руководством Канады в Польше", - рассказала она.
По словам Ананд, обучение сосредоточено на обнаружении, идентификации и обезвреживании взрывчатых веществ и их использовании во время взрывных работ.
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Напомним, ранее сообщалось, что испанские вооруженные силы подготовят украинских снайперов на военной базе в Толедо. Соответствующее соглашение было подписано двумя странами в понедельник, 7 ноября.
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