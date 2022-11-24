Канадські військові розпочали навчання українських саперів у Польщі: подробиці

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони Канади Аніти Ананд.

"Сьогодні близько 40 канадських військових почали викладати перший курс для українських саперів під керівництвом Канади у Польщі", - розповіла вона.

За словами Ананд, навчання зосереджено на виявленні, ідентифікації та знешкодженні вибухових речовин та їх використанні під час вибухових робіт.

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