Канадські військові розпочали навчання українських саперів у Польщі: подробиці

У середу, 24 листопада, канадські фахівці розпочали навчання українських саперів у Польщі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони Канади Аніти Ананд.
"Сьогодні близько 40 канадських військових почали викладати перший курс для українських саперів під керівництвом Канади у Польщі", - розповіла вона.
За словами Ананд, навчання зосереджено на виявленні, ідентифікації та знешкодженні вибухових речовин та їх використанні під час вибухових робіт.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що іспанські збройні сили підготують українських снайперів на військовій базі в Толедо. Відповідну угоду було підписано двома країнами у понеділок, 7 листопада.
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