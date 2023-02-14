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Канадские Leopard 2 уже в Польше, и украинские танкисты уже тренируются на них

Фото: канадские Leopard 2 уже в Польше, и украинские танкисты уже тренируются на них (twitter.com/AnitaAnandMP)
Автор: Наталья Кава

Канада уже доставила свои танки Leopard 2 в Польшу, украинские танкисты уже приступили к обучению и тренировкам на них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Канады Аниты Ананд.

По ее словам, те танки, которые Украина получит от Канады, уже находятся в Польше.

"Раньше мы объявили, что четыре танка будут отправлены в Польшу. И это уже произошло. Эти танки уже в Польше", - заявила она.

Ананд также сообщила, что в Польшу прибыли 25 канадских инспекторов. Именно они начали тренировать украинских военных по использованию танков Leopard 2A4.

Фото: канадские Leopard 2 уже в Польше, и украинские танкисты уже тренируются на них (twitter.com/AnitaAnandMP)

Ранее мы писали, что 4 февраля Канада направила Украине первый танк Leopard 2. Бронированную машину отправили в Европу самолетом.

Также сообщалось, что в понедельник, 6 февраля, украинские военные приступили к обучению на танках немецкого производства Leopard 2.

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