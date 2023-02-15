ua ru
Ср, 15 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Канаде призвали проверить эффективность санкций против России

Новина українською →
Оттава, Среда 15 февраля 2023 02:44
В Канаде призвали проверить эффективность санкций против России Фото: В Канаде призвали проверить эффективность санкций против России (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Комитет по иностранным делам Палаты общин Канады хочет, чтобы правительство регулярно отчитывалось перед парламентом о том, действительно ли работает его режим санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Canada Press.

Оттава наложила санкции на сотни людей, связанных с военными действиями России, а также на должностных лиц, обвиняемых в нарушении прав человека, от Гаити до Шри-Ланки.

Депутаты слышали от экспертов и посла Украины, что неясно, действительно ли санкции влияют и в какой степени российские олигархи обходят эти ограничения.

Депутаты просят либералов не ограничиваться случайными обновлениями общей суммы замороженных средств и регулярно сообщать о том, у кого были заморожены активы, какие подставные компании замешаны и уклоняются ли те, на кого наложены санкции.

Комитет завершил слушания в октябре прошлого года, но на подготовку отчета ушло несколько месяцев, отчасти из-за ссор между сторонами по ряду вопросов.

В то же время вице-председатель комитета по иностранным делам Палаты общин Гарнетт Дженис во вторник призвал правительство страны признать ЧВК "Вагнер" террористической организацией.

Напомним, ранее в парламент Канады внесли петицию с требованием официально признать Россию страной-спонсором терроризма.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Канада ЧВК Вагнера
NEWS
Не обо всем можно сообщать публично, - Зеленский о новом "Рамштайне"
Не обо всем можно сообщать публично, - Зеленский о новом "Рамштайне"
DAILY
Прицел на новую программу. Чего ждать от переговоров Украины с МВФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Прицел на новую программу. Чего ждать от переговоров Украины с МВФ