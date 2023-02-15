У Канаді закликали перевірити ефективність санкцій проти Росії

Комітет із закордонних справ Палати громад Канади хоче, щоб уряд регулярно звітував перед парламентом про те, чи дійсно працює його режим санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Canada Press .

Оттава наклала санкції на сотні людей, пов'язаних із військовими діями Росії, а також на посадових осіб, які звинувачуються у порушенні прав людини, від Гаїті до Шрі-Ланки.

Депутати чули від експертів та посла України, що неясно, чи справді санкції впливають і якою мірою російські олігархи оминають ці обмеження.

Депутати просять лібералів не обмежуватися випадковими оновленнями загальної суми заморожених коштів та регулярно повідомляти про те, у кого були заморожені активи, які підставні компанії замішані та чи ухиляються ті, на кого накладено санкції.

Комітет завершив слухання у жовтні минулого року, але на підготовку звіту пішло кілька місяців, частково через суперечки між сторонами щодо низки питань.

Водночас віцеголова комітету із закордонних справ Палати громад Гарнетт Дженіс у вівторок закликав уряд країни визнати ПВК "Вагнер" терористичною організацією.

Нагадаємо, раніше до парламенту Канади внесли петицію з вимогою офіційно визнати Росію країною-спонсором тероризму.

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