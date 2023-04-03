На южные штаты США обрушилось торнадо: количество жертв возросло
Число погибших в результате сильного шторма, вызвавшего торнадо в южных штатах США, возросло до 32 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По данным полицейского управления Мемфиса, штат Теннесси, двое детей и взрослый были найдены мертвыми после того, как сильный ветер повалил деревья на несколько домов.
В округе Макнейри штата Теннесси еще два человека погибли. По сообщениям местных СМИ, ранее в субботу сообщалось еще о семи смертельных случаях.
По данным Департамента природных ресурсов штата, тела пары были найдены в палаточном лагере в государственном парке Маккормик-Крик в округе Оуэн, штат Индиана.
Еще 15 смертей от шторма, вызвавшего торнадо, ранее были зарегистрированы в Арканзасе, Иллинойсе, Индиане, Делавэре, Миссисипи и Алабаме. Десятки людей получили ранения, многие здания повреждены или разрушены.
Ранее мы писали, что южные и западные регионы США 1 апреля оказались под ударом сильного шторма. В результате стихийного бедствия погиб 21 человек, еще десятки - ранены.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.