ua ru
Чт, 06 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В США в результате торнадо погибли по меньшей мере 5 человек

Новина українською →
Четверг 06 апреля 2023 03:16
В США в результате торнадо погибли по меньшей мере 5 человек Фото: в США в результате торнадо погибли 5 человек (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В среду, 5 апреля, в США, в штате Миссури, произошло торнадо, унесшее жизни по меньшей мере 5 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC .

По информации издания, торнадо обрушился на округ Боллинджер в районе между 3:30 и 4:00 утра. В результате в регионе были обнаружены значительные разрушения, а под завалами оказались люди.

"К сожалению, сейчас известно о пяти погибших. Надеюсь, их число не увеличится", - заявили в полиции.

При этом местные власти предостерегают жителей от пребывания на улице, ведь ожидаются новые смерчи.

Напомним, на днях мы сообщали, что число погибших в результате сильного шторма, повлекшее торнадо в южных штатах США, выросло до 32 человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua .

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки
NEWS
Визит Зеленского в Польшу: что об этом известно
Визит Зеленского в Польшу: что об этом известно
DAILY
Угроза Трампа. Кто от республиканцев пойдет в президенты США и чего ждать Украине
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Угроза Трампа. Кто от республиканцев пойдет в президенты США и чего ждать Украине