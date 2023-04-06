В США в результате торнадо погибли по меньшей мере 5 человек
В среду, 5 апреля, в США, в штате Миссури, произошло торнадо, унесшее жизни по меньшей мере 5 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC .
По информации издания, торнадо обрушился на округ Боллинджер в районе между 3:30 и 4:00 утра. В результате в регионе были обнаружены значительные разрушения, а под завалами оказались люди.
"К сожалению, сейчас известно о пяти погибших. Надеюсь, их число не увеличится", - заявили в полиции.
При этом местные власти предостерегают жителей от пребывания на улице, ведь ожидаются новые смерчи.
Напомним, на днях мы сообщали, что число погибших в результате сильного шторма, повлекшее торнадо в южных штатах США, выросло до 32 человек.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua .