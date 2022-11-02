Канада готовится принять рекордное количество мигрантов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на миграционный план , представленный министерством иммиграции, гражданства и беженцев Канады.

"В прошлом году Канада приняла 405 тысяч новоприбывших, что является рекордным количеством для одного года. Правительство продолжает этот амбициозный подход и в следующем году ставит целью принять 465 тысяч постоянных жителей, в 2024-м - 485 тысяч и в 2025-м - 500 тысяч", - заявили в министерстве.

Отмечается, что новая миграционная политика будет уделять больше внимания привлечению мигрантов в малые города и сельские регионы.

В ведомстве подчеркнули, что увеличение числа мигрантов призвано помочь преодолеть острую нехватку рабочей силы в стране. План основывается на иммиграции как стратегии помощи бизнесам. В ключевых секторах, в том числе в медицине, промышленности и технологических сферах, для решения социальных и экономических вызовов, которые предстанут перед Канадой в последующие десятилетия.

Еще одной задачей нового миграционного плана является рост численности франкоязычного населения вне провинции Квебек.

По состоянию на конец третьего квартала этого года в Канаде проживает около 39 миллионов человек. То есть при условии выполнения миграционного плана ежегодно количество вновь прибывших в страну будет превышать 1,2% общего населения.