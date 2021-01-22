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Грузія з лютого відновлює регулярне авіасполучення

Тбілісі, П'ятниця 22 січня 2021 12:49
Грузія з лютого відновлює регулярне авіасполучення
Фото: літак (Pixabаy)
Автор: Андрій Козловський

Міністр економіки та сталого розвитку Грузії Натія Турнава заявила, що з 1 лютого в країні буде відновлено регулярне авіасполучення. Допуск польотів розпочнеться з урахуванням заходів безпеки та медичних протоколів.

Про це повідомляє інформаційне агентство "Новини-Грузія".

"З 1 лютого ми прийняли рішення допустити регулярні рейси. Що означає, що всі авіакомпанії, що здійснюють регулярні рейси, або нові компанії зможуть літати в Грузії з певною регулярністю", - сказала Турнава.

Вона також додала, що уряд на наступному тижні визначиться як спростити в'їзд до Грузії для туристів з різних країн.

Зазначимо, Грузія призупинила регулярне авіасполучення за всіма напрямами в березні минулого року, коли ВООЗ оголосила про пандемію коронавірусу. З літа почалося відновлення регулярних польотів, але через погіршення ситуації заборона була продовжена.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд Грузії розглядав можливість зняття обмежень на міжнародне регулярне авіасполучення з лютого 2021 року. Певні правила залишаться.

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