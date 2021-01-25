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В Ізраїлі закриють аеропорт Тель-Авіва. МАУ попереджає про зміни в рейсах

Київ, Понеділок 25 січня 2021 12:34
В Ізраїлі закриють аеропорт Тель-Авіва. МАУ попереджає про зміни в рейсах
Фото: літак МАУ (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Уряд Ізраїлю з 26 по 31 січня закриває аеропорт Тель-Авіва імені Бен-Гуріона. У зв'язку з цим можливі зміни в рейсах Міжнародних авіаліній України.

Про це повідомляє прес-служба МАУ.

Так, можливі зміни в розкладі рейсів PS 777/778 25 та 26 січня у зв'язку з необхідністю вилетіти з аеропорту Тель-Авіва в 00:00 26 січня.

"Просимо пасажирів уважно стежити за розкладом рейсу на сайті аеропорту KBP і TLV. Крім того, враховуючи попит серед пасажирів, ми прийняли рішення поставити додатковий рейс Київ - Тель-Авів - Київ. Рейс буде доступний в системі відразу після отримання слотів", - повідомили в МАУ.

Відзначимо, в системі бронювання МАУ за станом на 25 січня доступні два рейси в Тель-Авів: з вильотом з Києва о 19:00 та прильотом в 22:20, а також з вильотом з Києва о 20:00 і прильотом в 23:10.

Нагадаємо, раніше в Ізраїлі продовжили діючий локдаун до 31 січня. Всім приїжджають в країну необхідно надати негативний тест на коронавірус.

Також повідомлялося, що станом на початок року в Ізраїлі вакцинували десяту частину населення.

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