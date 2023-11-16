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Канада сняла санкции с российского олигарха Бойко

Архивное фото: Олег Бойко (рус СМИ)
Автор: Дмитрий Браславский

Правительство Канады решило снять санкции в отношении российского олигарха Олега Бойко. Ограничения вводились из-за вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Finstar Financial Group и МИД Канады.

"Причины введения и отмены санкций публично не разглашаются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что адвокаты заявителя настаивали на том, что Бойко не имеет никакого бизнеса в Канаде, не является лицом, связанным с властью и государственными органами России, и не участвует в политических процессах в Российской Федерации.

На сайте холдинга указано, что в августе 2023 года Олег Бойко подал иски против МИД в Федеральный суд Канады.

После того как суд возбудил административное производство, министр иностранных дел Канады (лицо, уполномоченное рассматривать вопросы введения и отмены санкций в соответствии с национальным законодательством) рассмотрел апелляцию и принял решение удовлетворить ее. Он надлежащим образом уведомил заявителя письмом от 10 ноября.

Олег Бойко

Российский предприниматель, международный инвестор, основатель и председатель наблюдательного совета инвестиционной группы Finstar Financial Group, продюсер.

Основанная им инвестиционная группа Finstar Financial Group включает активы в более чем 30 странах мира в сфере финансовых технологий, цифровых услуг и онлайн-кредитования. 

Среди непрофильных активов Бойко - "Рив Гош" и Ritzio International. Бойко - совладелец Fashion TV. Основатель Фонда поддержки паралимпийского спорта "Параспорт". В рейтинге "88 российских миллиардеров" по версии Forbes в 2022 году занял 68-е место с состоянием 1,3 млрд долларов.

Снятие санкции с российских бизнесменов

В июле Великобритания отменила персональные санкции, введенные в отношении российского бизнесмена и основателя банка "Тинькофф" Олега Тинькова.

Также соучредитель компании "Яндекс" Аркадий Волож официально попросил ЕС упразднить санкции против него. Это произошло после его первого осуждения войны РФ против Украины.

В сентябре суд ЕС снял санкции с основателя российской компании Ozon Александра Шульгина.

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