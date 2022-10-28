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Канада нашла новый источник финансирования Украины: о чем речь

Фото: Канада нашла новый источник финансирования Украины (flickr.com/ciska_van_geer)
Автор: Константин Широкун

Канада продаст поддерживаемые государством пятилетние облигации, и вырученные от их реализации деньги намерена передать Украине.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky.com.

"Теперь канадцы смогут обращаться в крупные банки, чтобы купить свои суверенные облигации, срок погашения которых истекает через пять лет с процентами. Эти средства пойдут на поддержку правительства Украины, чтобы они могли продолжать поддерживать украинский народ", - подчеркнул Трюдо.

По словам канадского премьера, вырученные средства помогут украинскому правительству продолжить свою деятельность, в том числе выплачивать пенсии и закупать топливо перед зимой.

Эквивалент привлеченного дохода будет направлен непосредственно в Украину через административный счет Международного валютного фонда.

Напомним, сегодня, 28 октября, Канада объявила о введении новых санкций против России. Под ограничения попали еще 35 граждан, включая руководителей компании "Газпром".

Напомним, что ранее Канада ввела новые санкции против России из-за проведения "референдумов" в Украине. В списки вошли представители детей российских политиков и представителей оккупационных "администраций".

Позже Канада ввела новые санкции против России из-за серьезных нарушений международного мира и безопасности, которые привели к международному кризису. В список попали известные российские пропагандисты.

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