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Канада расширила санкции против России: кто попал под ограничения

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Понедельник 17 октября 2022 21:40
Канада расширила санкции против России: кто попал под ограничения Фото: Канада расширила санкции против России (flickr com ciska_van_geer)
Автор: Дмитрий Браславский

Канада ввела новые санкции против России из-за серьезных нарушений международного мира и безопасности, которые привели к международному кризису. В список попали известные российские пропагандисты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу правительства Канады.

Канада расширила санкции в отношении РФ, внеся в списки 34 новых фамилии. Также под ограничение попало одно юридическое лицо.

Тина Канделаки

Российская журналистка грузинского происхождения, телеведущая и продюсер. В феврале 2022 открыто поддержала военную агрессию России в отношении Украины.

Безруков Сергей Витальевич

Российский актер театра, кино, телевидения и дубляжа, театральный режиссер. Подписал коллективное обращение "Деятели культуры России - в поддержку позиции Президента по Украине и Крыму".

Машков Владимир Львович

Советский и русский актер и режиссер. Член партии "Единая Россия". Машков поддержал войну России против Украины, активная фаза которой началась 24 февраля 2022 года

Мединский Владимир Ростиславович

Российский политик, государственный деятель, писатель. Помощник Президента РФ с 24 января 2020 года. Находится от санкция США с 2017 года. Руководитель российской делегации на переговорах между Украиной и Россией, которые велись под российское полномасштабное вторжение.

В список попали известные российские пропагандисты и телеведущие. Также под ограничение попал всероссийский телеканал патриотически-пропагандистского толка "Звезда". Он принадлежит Министерству обороны РФ.

Напомним, что Канада настаивает на полном исключении РФ из международных организаций.

Ранее Канада ввела новые санкции против России из-за проведения "референдумов" в Украине.

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