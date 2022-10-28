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Канада знайшла нове джерело фінансування України: про що йдеться

Фото: Канада знайшла нове джерело фінансування України (flickr.com/ciska_van_geer)
Автор: Константин Широкун

Канада продасть п'ятирічні облігації, що підтримуються державою, і виручені від їх реалізації гроші має намір передати Україні.

Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky.com .

"Тепер канадці зможуть звертатися до великих банків, щоб купити свої суверенні облігації, термін погашення яких спливає через п'ять років із відсотками. Ці кошти підуть на підтримку уряду України, щоб вони могли продовжувати підтримувати український народ", - наголосив Трюдо.

За словами канадського прем'єра, виручені кошти допоможуть українському уряду продовжити свою діяльність, зокрема виплачувати пенсії та закуповувати паливо перед зимою.

Еквівалент залученого доходу буде направлений безпосередньо в Україну через адміністративний рахунок Міжнародного валютного фонду.

Нагадаємо, сьогодні, 28 жовтня, Канада оголосила про запровадження нових санкцій проти Росії . Під обмеження потрапили ще 35 громадян, включаючи керівників компанії "Газпром".

Нагадаємо, що раніше Канада запровадила нові санкції проти Росії через проведення "референдумів" в Україні. До списків увійшли представники дітей російських політиків та представників окупаційних "адміністрацій".

Пізніше Канада ввела нові санкції проти Росії через серйозні порушення міжнародного миру та безпеки, що призвели до міжнародної кризи. До списку потрапили відомі російські пропагандисти.

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