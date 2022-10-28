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Канада ввела новые санкции против РФ: кто попал в список

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Пятница 28 октября 2022 18:17
Канада ввела новые санкции против РФ: кто попал в список Фото: Канада ввела новые санкции против РФ (flickr com ciska_van_geer)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 28 октября, Канада объявила о введении новых санкций против России. Под ограничения попали еще 35 граждан, включая руководителей компании "Газпром"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

"Сегодня мы добавляем в этот список еще 35 человек, в том числе влиятельных руководителей государственной энергетической компании "Газпром", и вводим санкции в отношении шести компаний энергетического сектора", - заявил премьер.

Санкции ввели против "Лукойла", "Трансойла", СОГАЗа и "Национальной нерудной компании". Также в список санкций вошли Новак, Мантуров, Шульгинов и Зубков.

Он также объявил, что Канада намерена ввести новые санкции в отношении представителей российского сектора юстиции и безопасности, включая сотрудников полиции и следователей, прокуроров, судей и сотрудников тюрем, причастных к грубым и систематическим нарушениям прав человека в отношении лидеров российской оппозиции.

Эти меры Канада предпринимает, чтобы усилить давление на российский режим.

Напомним, что ранее Канада ввела новые санкции против России из-за проведения "референдумов" в Украине. В списки вошли представители детей российских политиков и представителей оккупационных "администраций".

Позже Канада ввела новые санкции против России из-за серьезных нарушений международного мира и безопасности, которые привели к международному кризису. В список попали известные российские пропагандисты.

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