Канада запустила процедуру конфискации российского Ан-124 "Руслан"

В Канаде стартовал судебный процесс по конфискации российского самолета Ан-124 "Руслан" авиакомпании "Волга-Днепр". Украина может получить самолет вместо потерянных в Гостомеле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook вице-премьер-министра по вопросам европейской интеграции и министра юстиции Украины Ольги Стефанишиной.

Самолет принадлежит российской авиакомпании "Волга-Днепр". Процедура происходит в рамках канадского закона о специальных экономических мерах. Далее решение о конфискации должен принять Высший суд Онтарио.

Авиалайнер может быть частью компенсации за уничтоженные самолеты во время оккупации аэродрома Гостомеле в начале полномасштабной войны.

"Это еще один важный шаг на пути к справедливости и восстановлению мира в Украине. Подача иска о конфискации самолета в суд - общий результат кропотливой работы сотрудников Министерства юстиции, МИД в тесном сотрудничестве с нашими партнерами. И это прекрасный пример, как международное право работает на практике", - отметила Стефанишина.

Глава Минюста напомнила, что в августе 2023 года Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) установил основания применения санкции и удовлетворил иск Минюста о применении санкции в виде взыскания в доход государства активов подсанкционной "Волга-Днепр".

Минюстом решение ВАКС было передано канадским партнерам. Теперь генеральный прокурор Канады обратился в Высший суд Онтарио с ходатайством о конфискации российского самолета.

"Убеждена, все действия ведут к одному: "Руслан" вскоре будет иметь новый дом - в Украине, где он будет служить на благо нашего государства. Благодарна Канаде за непоколебимую поддержку и решительные действия. Справедливость - это не просто слова, а конкретные шаги, которые мы сегодня видим. И это только начало", - добавила Стефанишина.

Ан-124 "Руслан" - советский транспортный самолет, разработанный конструкторским бюро Антонова. Опытный образец самолета выполнил свой первый полет 24 декабря 1982 года в Киеве.

Самолет способен перевозить локомотивы, яхты, фюзеляжи других самолетов и многие другие крупногабаритные грузы.

На сегодняшний день "Руслан" является крупнейшим серийным грузовым самолетом в мире. Ранее первенство принадлежало самолету Ан-225 "Мрия", однако в феврале 2022 года единственный экземпляр гиганта был уничтожен российскими захватчиками в аэропорту "Гостомель" под Киевом.

По длине Ан-124 составляет три четверти футбольного поля (около 69 метров), а его высота - примерно с семиэтажный дом (21 метр).