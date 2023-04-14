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Неподъемные грузы. Канада расширила санкции против российских авиакомпаний

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Пятница 14 апреля 2023 17:10
Неподъемные грузы. Канада расширила санкции против российских авиакомпаний Фото: Самолет авиакомпании "Волга-Днепр" (wikimedia.org/Айнур Казымова)
Автор: Ольга Маджумдар

Правительство Канады расширило список российских организаций, к которым применяются санкции. Под ограничения попала группа компаний "Волга-Днепр", включая дочерние предприятия.

Грузовые авиакомпании группы эксплуатируют самолеты советского и западного производства, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на ch-aviation.com.

Отмечается, что группа "Волга-Днепр" включает три авиакомпании, две из которых ранее оказались под санкциями других стран из-за самолетов западного производства:

  • "Волга-Днепр" – эксплуатирует грузовые самолеты советского производства Ан-124 и Ил-76, специализируется на перевозке сверхтяжелых грузов;
  • AirBridgeCargo – эксплуатирует грузовые самолеты западного производства: Boeing 747 и один Boeing 777;
  • Atran – с парком из семи Boeing 737.

В настоящее время действует только авиакомпания "Волга-Днепр", а два других перевозчика, эксплуатирующие грузовые самолеты западного производства, бездействуют из-за санкций.

Группа компаний "Волга-Днепр" и ее дочерние авиакомпании не входят в специальные списки США или Евросоюза, однако попадают под общие санкции, наложенные на российский авиационный сектор. Это значит, что любые сделки с западными компаниями запрещены.

Один из самолетов Ан-124-100 авиакомпании "Волга-Днепр" был задержан в аэропорту Торонто в первые дни российского вторжения в Украину. К концу 2022 года российский перевозчик потратил более 223 тысяч долларов США за парковку самолета.

Неподъемные грузы. Канада расширила санкции против российских авиакомпанийФото: Самолет задержали в Канаде год назад (blogto.com)

Под санкции Канады попал Уральский завод гражданской авиации. Он также внесен в список Управления по контролю за иностранными активами США и ЕС. Предприятие входит в промышленной холдинг "Ростех" и активно занимается военной авиацией.

Напомним, мы писали, что российская авиакомпания получит рекордный счет за свой самолет в Торонто.

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