Неподъемные грузы. Канада расширила санкции против российских авиакомпаний

Правительство Канады расширило список российских организаций, к которым применяются санкции. Под ограничения попала группа компаний "Волга-Днепр", включая дочерние предприятия.

Грузовые авиакомпании группы эксплуатируют самолеты советского и западного производства, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на ch-aviation.com.

Отмечается, что группа "Волга-Днепр" включает три авиакомпании, две из которых ранее оказались под санкциями других стран из-за самолетов западного производства:

"Волга-Днепр" – эксплуатирует грузовые самолеты советского производства Ан-124 и Ил-76, специализируется на перевозке сверхтяжелых грузов;

AirBridgeCargo – эксплуатирует грузовые самолеты западного производства: Boeing 747 и один Boeing 777;

Atran – с парком из семи Boeing 737.

В настоящее время действует только авиакомпания "Волга-Днепр", а два других перевозчика, эксплуатирующие грузовые самолеты западного производства, бездействуют из-за санкций.

Группа компаний "Волга-Днепр" и ее дочерние авиакомпании не входят в специальные списки США или Евросоюза, однако попадают под общие санкции, наложенные на российский авиационный сектор. Это значит, что любые сделки с западными компаниями запрещены.

Один из самолетов Ан-124-100 авиакомпании "Волга-Днепр" был задержан в аэропорту Торонто в первые дни российского вторжения в Украину. К концу 2022 года российский перевозчик потратил более 223 тысяч долларов США за парковку самолета.

Фото: Самолет задержали в Канаде год назад (blogto.com)

Под санкции Канады попал Уральский завод гражданской авиации. Он также внесен в список Управления по контролю за иностранными активами США и ЕС. Предприятие входит в промышленной холдинг "Ростех" и активно занимается военной авиацией.

Напомним, мы писали, что российская авиакомпания получит рекордный счет за свой самолет в Торонто.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.