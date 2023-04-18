Компенсация за самолеты в Гостомеле. Украина хочет получить российский "Руслан" из Канады

Российский самолет Ан-124 Руслан, который стоит год в Торонто, могут передать Украине. К его конфискации готовятся в рамках санкций Канады против России.

Авиалайнер может являться частью компенсации за уничтоженные самолеты во время оккупации аэродрома Гостомели в начале войны, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

Самолет авиакомпании "Волга-Днепр" готовятся конфисковать

О том, что Украине могут передать самолет Ан-124 Руслан российской авиакомпании "Волга-Днепр", сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после рабочей поездки в Канаду.

"Новый пакет санкций против России от Канады. В частности, против компании "Волга-Днепр". Готовимся к конфискации самолета Ан-124 и других активов агрессора в Канаде и передаче их в пользу Украины", – заявил глава украинского правительства.

Ан-124 "Волга-Днепр" остается в аэропорту Торонто с 27 февраля 2022 года, когда самолет доставил в Канаду тест-системы для проверки на COVID-19. После разгрузки грузовой авиалайнер не смог вылететь из-за введенного Канадой запрета использовать воздушное пространство страны самолетам российских авиакомпаний.

Если власти Канады не арестуют самолет в рамках нового пакета санкций, авиакомпания "Волга-Днепр" потенциально может забрать его после открытия неба. Также владелец может снять с воздушного судна ценные детали и вывезти их за пределы Канады.

Впрочем, арест самолета при введении нового пакета санкций не означает, что Украина сразу получит его.

Пилот "Авиалиний Антонова" Дмитрий Антонов ранее рассказывал, что Россия может создавать проблемы для полетов "Русланов" в случае передачи их Украине. К примеру, в "дружественных" в РФ странах Азии, Африки или Южной Америки могут отказываться заправлять эти самолеты под украинским флагом.

Фото: Поврежденный Ан-124 (РБК-Украина)

Какие украинские самолеты пострадали во время оккупации Гостомеля

Изьятие самолета Ан-124 "Волга-Днепр" могло бы стать частичной компенсацией украинским "Авиалиниям Антонова" за уничтоженные или поврежденные самолеты во время российской оккупации аэродрома в Гостомеле в феврале-марте 2022 года.

В их перечень входит самый большой самолет в мире Ан-225 Мрия, модернизированный Ан-124 Руслан, Ан-132, Ан-26, Ан-74, Ан-22.

В настоящее время аэропорт Торонто выписывает авиакомпании "Волга-Днепр" счет за сверхнормативную стоянку Ан-124 – 1065 долларов в сутки. Сумма задолженности за стоянку превысила 400 тысяч долларов.

Напомним, мы писали, что Канада расширила санкции против российских авиакомпаний.

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