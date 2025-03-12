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Канада введет 25% пошлины на алюминий и сталь из США в ответ на американские тарифы

Фото: Канада ответит США 25% тарифами на сталь и алюминий (flickr com)
Автор: Ірина Гайдук

Канада ответит США аналогичными тарифами на сталь и алюминий. Они составят 25%. Кроме того, страна ввела пошлины еще на ряд товаров из США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По данным издания, Канада объявила в среду, 12 марта, о введении ряда таможенных мер, которые вступят в силу в четверг. Они включают 25% тарифы на импорт товаров из США на сумму 29,8 млрд канадских долларов (20,1 млрд долларов США), в частности на изделия из стали и алюминия.

Канада также ввела пошлины на импорт из Соединенных Штатов компьютеров, спортивного оборудования и изделий из чугуна на миллиарды долларов.

Эти меры стали ответом Канады на решение президента Дональда Трампа, который в среду ввел 25% пошлины на весь импорт канадской стали и алюминия в США.

CNN добавляет, что эта политика США направлена на создание равных условий для американских производителей, однако грозит повышением цен на широкий спектр потребительских и промышленных товаров для американцев.

Тарифные войны

Напомним, вчера Трамп заявил, что поручил своему министру торговли добавить еще 25% к тарифам на всю сталь и алюминий, которые поступают из Канады, доведя общую ставку до 50%. По его словам, это ответ на введенный канадской провинцией Онтарио 25% тариф на электроэнергию для США.

Позже премьер Онтарио Даг Форд сообщил, что приостановит 25% пошлины на экспорт электроэнергии в США.

После этого Трамп отказался вводить 50% пошлины на сталь и алюминий из Канады. Однако 25-процентный тариф на сталь и алюминий для Канады без каких-либо исключений вступил в силу в полночь 12 марта.

 

Также стало известно, что Австралия не получит освобождение от пошлин США на сталь и алюминий. В Белом доме сообщили, что Трамп рассматривали вариант исключения, но решил отказаться.

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