ru ua
Нд, 27 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Німеччина сьогодні закриє небо для російських літаків. Заборона триватиме 3 місяці

Новость на русском →
Берлін, Неділя 27 лютого 2022 13:06
Німеччина сьогодні закриє небо для російських літаків. Заборона триватиме 3 місяці Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Rainer Keuenhof-Pool/Getty Images)
Автор: Ілона Свиридова

Через війну Росії проти України німецький уряд сьогодні закриє повітряний простір для російських літаків. Заборона триватиме мінімум три місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RND

Повідомляється, що повітряний простір для російських літаків буде закрито сьогодні о 15:00 за місцевим часом (16:00 за Києвом).

Федеральний міністр транспорту Фолькер Віссінг ще напередодні розпорядився підготувати все для цього.

Нагадаємо, раніше німецькі ЗМІ повідомили, що через війну Росії проти України усі країни Європейського союзу планують закрити свій повітряний простір для авіакомпаній РФ.

Детальніше в матеріалі РБК-Україна "Повна ізоляція. Які країни закривають небо для російських літаків".

Читайте РБК-Україна в Google News
Германия Авіасполучення Війна Росії проти України
NEWS
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна