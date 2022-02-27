Німеччина сьогодні закриє небо для російських літаків. Заборона триватиме 3 місяці

Через війну Росії проти України німецький уряд сьогодні закриє повітряний простір для російських літаків. Заборона триватиме мінімум три місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RND

Повідомляється, що повітряний простір для російських літаків буде закрито сьогодні о 15:00 за місцевим часом (16:00 за Києвом).

Федеральний міністр транспорту Фолькер Віссінг ще напередодні розпорядився підготувати все для цього.