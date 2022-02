Франція закриває небо для російських літаків

"З сьогоднішнього вечора (27 лютого. - Ред.) Франція закриває свій повітряний простір для всіх російських літаків і авіакомпаній. На російське вторгнення в Україну Європа відповідає повною єдністю", - йдеться в повідомленні.

France is shutting its airspace to all Russian aircraft and airlines from this evening on. To the Russian invasion of Ukraine, Europe responds with total unity.