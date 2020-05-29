Канада виступила проти припинення дії Договору про відкрите небо

Фото: прапор Канади (wikimedia.org)

Канада, як учасниця ДВН має право проводити два розвідувальних польоти на рік над Росією

Канада виступає проти припинення дії Договору про відкрите небо. Оттава розглядає документ як ключовий компонент глобального контролю над озброєннями.

Про це заявила речниця міністра закордонних справ Канади Сірін Хоурі, передає Radio Canada International.

За її словами, Канада розуміє та поділяє занепокоєння США щодо недотримання Росією Договору про відкрите небо.

"Але ми переконані, що у разі повернення Росії до повного дотримання його умов він може і далі слугувати важливим механізмом підвищення військової прозорості, розбудови взаємної довіри та зменшення непорозумінь”, - сказала Хоурі.

Вона зазначила, що Канада проконсультується з іншими державами-учасниками, щоб визначити вплив заяви адміністрації Трампа на продовження реалізації Договору.

Зазначимо, що Договір про відкрите небо, який був підписаний в 1992 році і набув чинності в 2002 році, дозволяє кожній з 34 держав-учасниць проводити короткі, неозброєні, розвідувальні польоти над усіма іншими територіями для збору даних про збройні сили та види діяльності.

Канада є однією з перших країн, які підписали договір, що дає їй право проводити два розвідувальних польоти на рік над Росією, а також зобов'язує дозволяти два російських польоти над канадської територією.

Нагадаємо, 21 травня американський президент Дональд Трамп оголосив про вихід США з Договору про відкрите небо через порушення Росією умов цієї угоди.

Пізніше в Європейському союзі закликали Білий дім переглянути рішення про вихід з договору.

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Автор: Надія Собенко