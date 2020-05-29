Канада выступила против прекращения действия Договора об открытом небе

Фото: флаг Канады (wikimedia.org)

Канада, как участница ДВН имеет право проводить два разведывательных полетов в год над Россией

Канада выступает против прекращения действия Договора об открытом небе. Оттава рассматривает документ как ключевой компонент глобального контроля над вооружениями.

Об этом заявила пресс-секретарь министра иностранных дел Канады Сирин Хоури, передает Radio Canada International.

По ее словам, Канада понимает и разделяет опасения США относительно несоблюдения Россией Договора об открытом небе.

"Но мы убеждены, что в случае возвращения России к полному соблюдению его условий он может и дальше служить важным механизмом повышения военной прозрачности, укрепления доверия и уменьшения недоразумений”, - сказала Хоури.

Она отметила, что Канада проконсультируется с другими государствами-участниками, чтобы определить влияние заявления администрации Трампа на продолжение реализации Договора.

Отметим, что Договор об открытом небе, который был подписан в 1992 году и вступил в силу в 2002 году, позволяет каждому из 34 государств-участников проводить короткие, невооруженные, разведывательные полеты над всеми другими территориями для сбора данных о вооруженных силах и видах деятельности.

Канада является одной из первых стран, которые подписали договор, что дает ей право проводить два разведывательных полетов в год над Россией, а также обязывает разрешать два российских полеты над канадской территорией.

Напомним, 21 мая американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора про открытое небо-за нарушения Россией условий этого соглашения.

Позже в Европейском союзе призвали Белый дом пересмотреть решение о выходе из договора.

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Автор: Надежда Собенко