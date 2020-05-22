Боррель закликав США переглянути рішення про вихід із Договору про відкрите небо

Ілюстративне фото (csamir.com)

Боррель назвав Договір ключовим елементом нашої архітектури з контролю над озброєнням

Глава дипломатії Європейського союзу (ЄС) Жозеп Боррель закликав США переглянути рішення про вихід з Договору про відкрите небо. За його словами, всі країни мають і надалі визнавати важливу роль цього документа та забезпечити повне його виконання.

Заява Борреля опублікована на сайті Європейської служби зовнішніх справ.

"Висловлюю жаль з приводу оголошення Сполученими Штатами щодо виходу з Договору про відкрите небо. Цей договір є ключовим елементом нашої архітектури з контролю над озброєнням та слугує важливим заходом зміцнення довіри та розбудови безпеки", - зазначив Боррель.

Він нагадав, що з моменту набуття чинності у 2002 році ця угода дозволила здійснити понад 1500 спостережних польотів над територією всіх країн-учасниць.

"Цей договір надає прозорість та передбачуваність. Він є важливим внеском у європейську та глобальну безпеку і стабільність", - заявив Боррель.

Головний дипломат ЄС наголосив, що вихід із договору не є рішенням, яке б дозволило "вирішити труднощі в імплементації та відповідності до нього іншою стороною".

"Продовжуючи закликати Росію негайно повернутися до повного виконання Договору, я закликаю Сполучені Штати переглянути своє рішення. Європейський Союз вивчить, які наслідки таке рішення може отримати для нашої власної безпеки", - зазначив Боррель.

Нагадаємо, 22 травня, Російська Федерація отримала повідомлення від США про вихід з Договору про відкрите небо.

Про вихід США з Договору про відкрите небо 21 травняповідомив американський президент Дональд Трамп.

За словами держсекретаря Майка Помпео, процес буде тривати пів року.

В МЗС Росії зазначали, що мають план "Б" на випадок розірвання Договору про відкрите небо.

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Автор: Надія Собенко