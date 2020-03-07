ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Канада виділить 20 млн доларів на розробку вакцин від коронавірусу

Новини » В світі     07.03.2020 - 11:05
Канада виділить 20 млн доларів на розробку вакцин від коронавірусу
Иллюстратвиное фото (synevo.ua)

Кошти будуть виділені 47 дослідним групам з 19 університетів

Влада Канади виділять 20 млн доларів на дослідження по вивченню коронавірусу COVID-19 і пошуку відповідної вакцини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Canada.

Вкладені кошти будуть виділені 47 дослідним групам з 19 університетів, які будуть вивчати коронавірус, встановлювати всі причини захворювання пневмонією нового типу, а також способів її лікування.

"Канада повинна брати участь у загальній боротьбі з коронавірусом", - заявила міністр охорони здоров'я Патрісія Хайду.

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп звернувся до керівників найбільших американських фармацевтичних компаній з проханням прискорити розробку вакцин і терапії для профілактики і лікування коронавіруса.

Крім того, 6 березня Дональд Трамп підписав законопроект про виділення на боротьбу з поширенням нового коронавіруса 8,3 млрд доларів. Угода передбачає асигнування в розмірі 7,8 млрд доларів для боротьби зі спалахом коронавіруса, а також дозвіл на обов'язкові витрати в розмірі 500 млн доларів для фінансування програми охорони здоров'я

У Єврокомісії очікують сплеску коронавіруса в ЄС У США коронавірусом захворіли медпрацівники аеропорту
Новини України КанадаКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся