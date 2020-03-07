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Канада выделит 20 млн долларов на разработку вакцин от коронавируса

Новости » В мире     07.03.2020 - 11:05
Канада выделит 20 млн долларов на разработку вакцин от коронавируса
Иллюстратвиное фото (synevo.ua)

Средства будут выделены 47 исследовательским группам из 19 университетов

Власти Канады выделят 20 млн долларов на исследования по изучению коронавируса COVID-19 и поиск соответствующей вакцины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Canada.

Вложенные средства будут выделены 47 исследовательским группам из 19 университетов, которые будут изучать коронавирус, устанавливать все причины заболевания пневмонией нового типа, а также способов ее лечения.

"Канада должна принимать участие в общей борьбе с коронавирусом", - заявила министр здравоохранения Патрисия Хайду.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обратился к руководителям крупнейших американских фармацевтических компаний с просьбой ускорить разработку вакцин и терапии для профилактики и лечения коронавируса.

Кроме того, 6 марта Дональд Трамп подписал законопроект о выделение на борьбу с распространением нового коронавируса 8,3 млрд долларов. Соглашение предусматривает ассигнования в размере 7,8 млрд долларов для борьбы со вспышкой коронавируса, а также разрешение на обязательные расходы в размере 500 млн долларов для финансирования программы здравоохранения

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