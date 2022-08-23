Канада вводить нові санкції проти Росії

Уряд Канади анонсував нові санкції проти Росії за її вторгнення в Україну.

Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на саміт Кримської платформи.

"Канада разом з партнерами буде продовжувати санкції проти 1750 осіб і компаній Росії та Білорусі. Ми оголошуємо нові санкції - ще 62 людини, а також одне підприємство оборонного сектора, яке бере участь у війні проти України", - заявив він.

Нагадаємо, у Канаді заблоковано російські активи на суму близько 320 млн доларів.

Крім того, на початку серпня Канада розширила санкції проти РФ за військове вторгнення в Україну.