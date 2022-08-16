ua ru
Вт, 16 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Канаді назвали суму заморожених активів Росії

Новость на русском →
Оттава, Вівторок 16 серпня 2022 06:03
У Канаді назвали суму заморожених активів Росії Фото: у Канаді назвали суму заморожених активів Росії (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В рамках економічних санкцій проти Росії за порушення суверенітету України в Канаді в цілому заблоковано російські активи на суму понад 413 млн канадських доларів (близько 320 млн доларів США).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

У канадській кінній поліції підкреслили, що регулярно отримують нову інформацію, тому будуть постійно оновлювати дані.

"З 24 лютого по 9 серпня в Канаді в цілому було заморожено майна на 122,3 млн канадських доларів в еквіваленті і припинено транзакцій на 290,7 млн доларів, відповідно до заборон, визначених Актом про спеціальні економічні заходи щодо Росії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Україна розраховує отримати сотні мільярдів доларів коштів Росії, заморожених на Заході після вторгнення в Україну. Це може статися за 7-8 місяців.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Канада
NEWS
В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію
В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію
DAILY
Під загрозою ракетних ударів. Як з України вивозять зерно в голодуючі країни
Юлія Акімовакоресподент Під загрозою ракетних ударів. Як з України вивозять зерно в голодуючі країни