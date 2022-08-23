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Канада вводит новые санкции против России

Фото: премьер Канады Джастин Трюдо (flickr com justintrudeau)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Канады анонсировало новые санкции против России за ее вторжение в Украину.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на саммит Крымской платформы.

"Канада вместе с партнерами будет продлевать санкции против 1750 человек и компаний России и Беларуси. Мы объявляем новые санкции - еще 62 человека, а также одно предприятие оборонного сектора, участвующее в войне против Украины", - заявил он.

Напомним, в Канаде заблокировано российские активы на сумму около 320 млн долларов.

Кроме того, в начале августа Канада расширила санкции против РФ за военное вторжение в Украину.

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КанадаДжастин ТрюдоСанкции против России