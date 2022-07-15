Канада ввела санкції проти Росії: які галузі потрапили до списку

Під санкції потрапили чорна металургія, виробництво готових металовиробів, комп'ютерів, електроніки, оптики, електричного обладнання та транспортних засобів, а також наземний транспорт, трубопроводи.

Канада також заборонила надання низки промислових послуг нафтогазовому, хімічному і машинобудівному секторам промисловості Росії.

Раніше Канада ввела санкції відносно 30 фізичних і 15 юридичних осіб з Росії, в тому числі проти Роскомнадзора.

Також Оттава внесла до санкційного списку Патріарха Кирила.

РБК-Україна писало про те, що Канада також заборонила імпорт золота з Росії, закривши виробам доступ на офіційні міжнародні ринки.

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