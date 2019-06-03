Канада тимчасово закрила посольство у Венесуелі

Фото: Христя Фріланд (flickr.com/worldeconomicforum)

Канадці, які перебувають у Венесуелі, зможуть звертатися в посольство Канади в Колумбії

Канада тимчасово закриває посольство у Венесуелі. Про це заявила глава МЗС Канади Христя Фріланд, йдеться на сайті парламенту.

Фріланд заявила, що режим Ніколаса Мадуро ускладнює роботу дипломатичним установам інших країн, "особливо тих, які виступають за відновлення демократії у Венесуелі".

"На жаль, до кінця цього місяця канадські дипломати у Венесуелі більше не зможуть працювати через те, що режим Мадуро не продовжив їм акредитацію", - заявила вона.

За словами Фріланд, Канада, все рівно, буде продовжуватиме відстоювати права венесуельського народу і повне повернення до демократії у Венесуелі. Міністр зазначила, що канадці, які перебувають у Венесуелі, зможуть звертатися в посольство Канади в Колумбії.

Нагадаємо, 15 квітня влада Канади внесла ще 43 громадянина Венесуели у вже існуючий санкційний список. У відповідь на спроби режиму Ніколаса Мадуро посилити своє авторитарне правління в Венесуелі Канада оголосила про четвертому раунді санкцій щодо ключових фігур цього режиму.

Раніше РБК-Україна писало, що державний секретар США Майкл Помпео на зустрічі з міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд обговорив ситуацію у Венесуелі. Помпео висловив вдячність Канаді за постійну підтримку тимчасового президента країни Хуана Гуайдо.