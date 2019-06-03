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Канада временно закрыла посольство в Венесуэле

Новости » В мире    03.06.2019 - 08:21
Канада временно закрыла посольство в Венесуэле
Фото: Христя Фриланд (flickr.com/worldeconomicforum)

Канадцы, которые находятся в Венесуэле, смогут обращаться в посольство Канады в Колумбии

Канада временно закрывает посольство в Венесуэле. Об этом заявила глава МИД Канады Христя Фриланд, говорится на сайте парламента.

Фриланд заявила, что режим Николаса Мадуро усложняет работу дипломатическим учреждениям других стран, "особенно тем, которые выступают за восстановление демократии в Венесуэле".

"К сожалению, до конца этого месяца канадские дипломаты в Венесуэле больше не смогут работать из-за того, что режим Мадуро не продолжил им аккредитацию", - заявила она.

По словам Фриланд, Канада, все равно, будет продолжать отстаивать права венесуэльского народа и полное возвращение к демократии в Венесуэле. Министр отметила, что канадцы, находящиеся в Венесуэле, смогут обращаться в посольство Канады в Колумбию.

Напомним, 15 апреля власти Канады внесли еще 43 гражданина Венесуэлы в уже существующий санкционный список. В ответ на попытки режима Николаса Мадуро усилить свое авторитарное правление в Венесуэле Канада объявила о четвертом раунде санкций в отношении ключевых фигур этого режима.

Ранее РБК-Украина писало, что государственный секретарь США Майкл Помпео на встрече с министром иностранных дел Канады Христею Фриланд обсудил ситуацию в Венесуэле. Помпео высказал благодарность Канаде за постоянную поддержку временного президента страны Хуана Гуайдо.

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