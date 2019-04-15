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Канада ввела додаткові санкції проти режиму Мадуро

Новини » Політика    15.04.2019 - 17:54
Канада ввела додаткові санкції проти режиму Мадуро
Фото: Ніколас Мадуро (facebook.com/NicolasMaduro)

Раніше Канада внесла в санкційні списки 70 венесуельських громадян, в тому числі і Мадуро

Влада Канади внесли ще 43 громадянина Венесуели у вже існуючий санкційний список. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Миннистерства закордонних справ Канади.

У відповідь на спроби режиму Ніколаса Мадуро посилити своє авторитарне правління в Венесуелі Канада оголосила про четвертому раунді санкцій щодо ключових фігур цього режиму.

"Згідно з законом про "особливі економічні заходи" глава МЗС Канади Кристия Фріланд оголосила про цілеспрямовані санкції проти 43 осіб, відповідальних за погіршення ситуації у Венесуелі. Вони є високопоставленими чиновниками режиму Мадуро, регіональними губернаторами та / або безпосередньо залучені в діяльність, що підриває демократичні інститути", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Оттава внесла в санкційні списки 70 венесуельських громадян, в тому числі і Мадуро.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що державний секретар США Майкл Помпео заявив, що Сполучені штати не дозволять Росії допомогти зберегти владу у Венесуелі режиму Ніколаса Мадуро подібно до режиму Башара Асада у Сирії.

Крім того, верховний суд Іспанії ухвалив ув'язнити колишнього главу військової розвідки Венесуели Уго Карвахаля. Як повідомлялося, Сполучені Штати направили Іспанії запит про екстрадицію Карвахаля. Вашингтон вважає, що у нього є цінна інформація стосовно глави Венесуели Ніколаса Мадуро.

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