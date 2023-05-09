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Канада выслала китайского дипломата за преследование депутата парламента

Фото: Канада выслала китайского дипломата за преследование депутата (flickr.com/ciska_van_geer)
Автор: Константин Широкун

Канада выслала китайского дипломата Чжао Вэя после того, как разведка обвинила его в попытке преследования канадского депутата, критикующего отношение Китая к уйгурскому мусульманскому меньшинству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Канада приняла решение объявить господина Чжао Вэя персоной нон грата. Решение было принято после тщательного рассмотрения всех действующих факторов", — говорится в заявлении министра иностранных дел Канады Мелани Джоли.

Агентство Канадской службы безопасности и разведки (CSIS) в 2021 году подготовило отчет о китайском влиянии в Канаде, который включал информацию о потенциальных угрозах члену парламента от консерваторов Майклу Чонгу и его семье.

Китай заявил, что никогда не вмешивался во внутренние дела Канады и не заинтересован в этом. Генеральное консульство Китая в Торонто заявило, что отчет о Чонге не имеет под собой фактической основы и является абсолютно безосновательным.

Ранее мы писали, что глава МИД Канады Мелани Джоли рассматривает возможность высылки китайского дипломата после того, как он в 2021 году пытался выследить семью канадского депутата в Гонконге.

Также сообщалось, что в среду, 3 мая, Канада ввела очередной пакет санкций против Ирана. Причиной для этого стали поставки в РФ дронов, которые затем применялись против Украины.

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