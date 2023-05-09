Канада вислала китайського дипломата за переслідування депутата парламенту

Канада вислала китайського дипломата Чжао Вея після того, як розвідка звинуватила його у спробі переслідування канадського депутата, який критикує ставлення Китаю до мусульманської меншини уйгурів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .
"Канада ухвалила рішення оголосити пана Чжао Вея персоною нон грата. Рішення було прийнято після ретельного розгляду всіх факторів, що діють", - йдеться в заяві міністра закордонних справ Канади Мелані Джолі.
Агентство Канадської служби безпеки та розвідки (CSIS) у 2021 році підготувало звіт про китайський вплив у Канаді, який включав інформацію про потенційні загрози члену парламенту від консерваторів Майклу Чонгу та його родині.
Китай заявив, що ніколи не втручався у внутрішні справи Канади та не зацікавлений у цьому. Генеральне консульство Китаю в Торонто заявило, що звіт про Чонг не має під собою фактичної основи і є абсолютно безпідставним.
Раніше ми писали, що глава МЗС Канади Мелані Джолі розглядає можливість висилки китайського дипломата після того, як він у 2021 році намагався вистежити родину канадського депутата у Гонконгу.
Також повідомлялося, що в середу, 3 травня, Канада запровадила черговий пакет санкцій проти Ірану. Причиною для цього стали постачання до РФ дронів, які потім застосовувалися проти України.
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