ua ru
Вс, 25 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Канада выделит еще один транспортный самолет для доставки военной помощи Украине

Новина українською →
Оттава, Воскресенье 25 сентября 2022 20:48
Канада выделит еще один транспортный самолет для доставки военной помощи Украине Фото: министр обороны Канады Анита Ананд (thestar.com)
Автор: Константин Широкун

Канада увеличит возможности своего ключевого транспортного узла в Шотландии для ускорения доставки военного оборудования в Украину и другие страны Восточной Европы.

Об этом заявила министр обороны Канады Анита Ананд, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC News.

"Мы расширяем пути помощи Украине и доставки военного оборудования, поставляя его еще больше", - отметила Ананд.

По ее словам, министерство обороны передислоцирует на аэродром в городке Прествик в Шотландии, где базируется контингент канадских ВВС, третий транспортный самолет СС-130, а количество личного состава будет увеличено до 55 человек.

Ранее премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что проведение Россией псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины - это нарушение международного права, которое приведет к эскалации войны.

Также ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что объявление Путиным мобилизации в РФ свидетельствует о том, что российское вторжение терпит крах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Канада Военная помощь Вторжение России в Украину
NEWS
Украина получила системы ПВО NASAMS, но их недостаточно, - Зеленский
Украина получила системы ПВО NASAMS, но их недостаточно, - Зеленский
DAILY
Как санкции ослабили российскую "оборонку" и где Кремль ищет оружие
Юлия Акимовакорреспондент Как санкции ослабили российскую "оборонку" и где Кремль ищет оружие