Канада виділить ще один транспортний літак для доставки військової допомоги Україні
Канада збільшить можливості свого ключового транспортного вузла у Шотландії для прискорення доставки військового обладнання до України та інших країн Східної Європи.
Про це заявила міністр оборони Канади Аніта Ананд, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC News.
"Ми розширюємо шляхи допомоги Україні та доставки військового обладнання, постачаючи його ще більше", - зазначила Ананд.
За її словами, міністерство оборони передислокує на аеродром у містечку Прествік у Шотландії, де базується контингент канадських ВПС, третій транспортний літак СС-130, а кількість особового складу буде збільшена до 55 осіб.
Раніше прем'єр Канади Джастін Трюдо заявив, що проведення Росією псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України – це порушення міжнародного права, яке призведе до ескалації війни.
Також раніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що оголошення Путіним мобілізації в РФ свідчить про те, що російське вторгнення зазнає краху.
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