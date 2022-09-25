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Канада виділить ще один транспортний літак для доставки військової допомоги Україні

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Оттава, Неділя 25 вересня 2022 20:48
Канада виділить ще один транспортний літак для доставки військової допомоги Україні Фото: міністр оборони Канади Аніта Ананд (thestar.com)
Автор: Константин Широкун

Канада збільшить можливості свого ключового транспортного вузла у Шотландії для прискорення доставки військового обладнання до України та інших країн Східної Європи.

Про це заявила міністр оборони Канади Аніта Ананд, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC News.

"Ми розширюємо шляхи допомоги Україні та доставки військового обладнання, постачаючи його ще більше", - зазначила Ананд.

За її словами, міністерство оборони передислокує на аеродром у містечку Прествік у Шотландії, де базується контингент канадських ВПС, третій транспортний літак СС-130, а кількість особового складу буде збільшена до 55 осіб.

Раніше прем'єр Канади Джастін Трюдо заявив, що проведення Росією псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України – це порушення міжнародного права, яке призведе до ескалації війни.

Також раніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що оголошення Путіним мобілізації в РФ свідчить про те, що російське вторгнення зазнає краху.

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