Канада выделит более 50 млн долларов на противодействие иностранному вмешательству

В проекте бюджета говорится, что 48.9 млн канадских долларов выделят для того, чтобы жители Канады, бизнесы и государственные учреждения должны быть защищены от иностранного вмешательства.

"Такие авторитарные режимы, как иранский, российский или китайский, убеждены, что могут действовать безнаказанно и вмешиваться во внутренние дела демократий, поэтому демократии должны защищаться", - отмечается в проекте госбюджета.

Также правительство намерено усилить противодействие деятельности иностранцев, направленные на похищение информации у канадских компаний, враждебных агентов, которые запугивают представителей диаспоры из-за их убеждений или ценностей.