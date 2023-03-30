Канада выделит более 50 млн долларов на противодействие иностранному вмешательству

В течение трех лет правительство Канады планирует увеличивать финансирование правоохранительных органов для противодействия иностранному вмешательству во внутренние дела страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект федерального бюджета Канады.
В проекте бюджета говорится, что 48.9 млн канадских долларов выделят для того, чтобы жители Канады, бизнесы и государственные учреждения должны быть защищены от иностранного вмешательства.
"Такие авторитарные режимы, как иранский, российский или китайский, убеждены, что могут действовать безнаказанно и вмешиваться во внутренние дела демократий, поэтому демократии должны защищаться", - отмечается в проекте госбюджета.
Также правительство намерено усилить противодействие деятельности иностранцев, направленные на похищение информации у канадских компаний, враждебных агентов, которые запугивают представителей диаспоры из-за их убеждений или ценностей.
Ранее мы писали, в 2023 году Канада предоставит Украине кредит еще на 2,45 млрд канадских долларов.
Напомним, Канада планирует закупить у США до 16 современных военных самолетов-разведчиков.
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