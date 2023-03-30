RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Канада выделит более 50 млн долларов на противодействие иностранному вмешательству

Фото: Правительство Канады выделяет средства на борьбу с иностранным вмешательством (flickr com ciska_van_geer)
Автор: РБК-Украина

В течение трех лет правительство Канады планирует увеличивать финансирование правоохранительных органов для противодействия иностранному вмешательству во внутренние дела страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект федерального бюджета Канады.

В проекте бюджета говорится, что 48.9 млн канадских долларов выделят для того, чтобы жители Канады, бизнесы и государственные учреждения должны быть защищены от иностранного вмешательства.

"Такие авторитарные режимы, как иранский, российский или китайский, убеждены, что могут действовать безнаказанно и вмешиваться во внутренние дела демократий, поэтому демократии должны защищаться", - отмечается в проекте госбюджета.

Также правительство намерено усилить противодействие деятельности иностранцев, направленные на похищение информации у канадских компаний, враждебных агентов, которые запугивают представителей диаспоры из-за их убеждений или ценностей.

Ранее мы писали, в 2023 году Канада предоставит Украине кредит еще на 2,45 млрд канадских долларов.

Напомним, Канада планирует закупить у США до 16 современных военных самолетов-разведчиков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Канада