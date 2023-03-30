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Канада виділить понад 50 млн доларів на протидію іноземному втручанню

Фото: Уряд Канади виділяє кошти на боротьбу з іноземним втручанням (flickr com ciska_van_geer)
Автор: РБК-Україна

Протягом трьох років уряд Канади планує збільшувати фінансування правоохоронних органів для протидії іноземному втручанню у внутрішні справи країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт федерального бюджету Канади,

У проєкті бюджету йдеться, що 48.9 млн канадських доларів виділять для того, щоб жителі Канади, бізнеси та державні установи повинні бути захищені від іноземного втручання.

“Такі авторитарні режими, як іранський, російський чи китайський, переконані, що можуть діяти безкарно та втручатися у внутрішні справи демократій, тож демократії мусять захищатися", - наголошується у проєкті держбюджету.

Також уряд має намір посилити протидію діяльності іноземців, спрямовані на викрадення інформації у канадських компаній, ворожих агентів, які залякують представників діаспори через їхні переконання або цінності.

Раніше ми писали, в 2023 році Канада надасть Україні кредит ще на 2,45 млрд канадських доларів.

Нагадаємо, Канада планує закупити у США до 16 сучасних військових літаків-розвідників.

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