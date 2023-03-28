Канада хочет приобрести у США 16 самолетов-разведчиков

Канада планирует закупить до 16 современных военных разведчиков. Для этого страна официально запросила информацию и предложение правительства США.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на СВС.

Минобороны Канады вместе с Королевскими военно-воздушными силами считают, что P-8A Poseidon производства Boeing является единственным самолетом, содержащим необходимые средства для военного патрулирования, разведки и наблюдения.

В Минобороны Канады заявили, что направили в Государственный департамент США письмо. В нем только определяется состоится ли иностранная военная продажа, но это не означает, что сделка заключена.

"Окончательное решение будет основываться на предложенных возможностях, доступности, цене и выгодах для канадской промышленности", - заявили в ведомстве.

Заметим, что план закупки новых самолетов-разведчиков был сформирован в оборонной политике либерального правительства еще в 2017 году. Однако в прошлом году он приобрел новую актуальность. Это произошло после того, как Boeing заявила канадскому правительству о намерении остановить производственную линию P-8 Poseidon в США до 2025 года. Это произойдет в случае, если компания не получит дополнительные заказы.

Предварительно стоимость проекта составляет до 5 миллиардов долларов. Однако СМИ выяснили, что сумма сделки может составить до 9 миллиардов долларов.

P-8A Poseidon - патрульный противолодочный самолет, разработанный по программе многоцелевого морского самолета. Он может нести до 9 тонн вооружения, имеет 5 внутренних и 6 внешних точек подвески для различных типов вооружения.