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В парламенте Канады просят правительство активнее конфисковывать российские активы

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Четверг 16 февраля 2023 01:45
В парламенте Канады просят правительство активнее конфисковывать российские активы Фото: В парламенте Канады просят правительство активнее конфисковывать российские активы (pixabay.com)
Автор: Олег Васкив

В Канаде правительству рекомендовали применять юридические механизмы, позволяющие конфисковывать средства РФ, попавшие под санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет, подготовленный Постоянным комитетом по иностранным делам и международному развитию парламента Канады.

Как указывается в документе, это поможет как можно скорее передать активы в поддержку процесса восстановления Украины.

Депутаты также предостерегли от предоставления повторного исключения из санкций, что в прошлом году позволило отремонтировать турбины российского газопровода "Северный поток".

"Советуем правительству Канады не предоставлять исключение из-под действия санкций компании Siemens для турбин трубопровода "Северный поток", - добавили в отчете.

Напомним, в парламент Канады внесли петицию с требованием официально признать Россию страной-спонсором терроризма.

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