В парламенте Канады просят правительство активнее конфисковывать российские активы

В Канаде правительству рекомендовали применять юридические механизмы, позволяющие конфисковывать средства РФ, попавшие под санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет , подготовленный Постоянным комитетом по иностранным делам и международному развитию парламента Канады.

Как указывается в документе, это поможет как можно скорее передать активы в поддержку процесса восстановления Украины.

Депутаты также предостерегли от предоставления повторного исключения из санкций, что в прошлом году позволило отремонтировать турбины российского газопровода "Северный поток".

"Советуем правительству Канады не предоставлять исключение из-под действия санкций компании Siemens для турбин трубопровода "Северный поток", - добавили в отчете.