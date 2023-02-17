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Канада передаст Украине более 16 млн долларов США: на что пойдут средства

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Канада, Пятница 17 февраля 2023 00:19
Канада передаст Украине более 16 млн долларов США: на что пойдут средства Фото: Канада передаст Украине еще 16 млн долларов (flickr.com/ciska_van_geer)
Автор: Антон Малиновский

Канада выделяет более 21 млн. канадских долларов (более 16 млн. долларов США) на реализацию шести проектов в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Канады.

В частности, компания Tetra Tech получит большую часть средств - 7,5 млн. долларов, которые будут использованы на обучение и обеспечение оборудованием украинских саперов, а также повышение информированности населения о минной опасности.

Офис специального представителя Генерального секретаря ООН по сексуальному насилию во время конфликта получит около 5 млн долларов, которые будут использованы в поддержку жертв сексуального насилия и помощь правоохранительным органам в документировании этих преступлений.

Организация Alinea International, вовлеченная в реформирование Нацполиции в военном контексте, получит 4,8 млн долларов.

Также 3 млн долларов будет перечислен Немецкого фонда Маршалла США, чтобы поддержать украинские медиа и гражданское общество на освобожденных территориях.

Остальные средства распределят между программой поддержки Украины ОБСЕ и организацией Женские инициативы за гендерную справедливость.

Напомним, что Украина предложила Канаде присоединиться к авиационной коалиции, которую хотят создают по аналогу танковой.

Также в Канаде правительству рекомендовали применять юридические механизмы, позволяющие конфисковывать средства попавших под санкции средства РФ.

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