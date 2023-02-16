Украина предложила Канаде присоединиться к авиационной коалиции, - Кулеба
Украина предложила Канаде присоединиться к авиационной коалиции, которую хотят создать по аналогу танковой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.
Соответствующее предложение глава МИД сделал во время визита министра иностранных дел Канады Мелани Жоли в Киев.
"Я передал Мелани приглашение присоединиться к новой коалиции, которую мы создаем. Это авиационная коалиция. Этому вопросу мы уделили большое внимание во время нашего общения", - заявил Кулеба.
Министр поблагодарил канадскую коллегу за уже принятые решения о передаче Украине комплекса противовоздушной обороны NASAMS, броневиков Senator и танков.
Кулеба добавил, что обсудил с главой МИД Канады также оружие, санкции и украинскую формулу мира, в частности пути ее внедрения.
Напомним, ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что его страна выступает за создание авиационной коалиции.
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