Первая тренировка "сине-желтых" в Торонто: кто готовится к матчу с Канадой (фото)
Сборная Украины, которая вчера прибыла в Торонто для участия в международном товарищеском турнире Canadian Shield, провела первую тренировку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
План подготовки от Реброва
Сообщается, что во все неигровые дни "сине-желтые" под руководством тренерского штаба Сергея Реброва будут работать в режиме однодневных занятий.
В команде нет незапланированных потерь. По прибытии в Северную Америку все футболисты готовятся к матчам в общей группе.
Напомним, что в Канаду в составе национальной команды прибыли 24 футболиста.
Состав сборной Украины:
Вратари:
- Андрей Лунин ("Реал", Испания)
- Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия)
- Дмитрий Ризнык ("Шахтер")
Защитники:
- Николай Матвиенко ("Шахтер")
- Валерий Бондарь ("Шахтер")
- Александр Тымчик ("Динамо")
- Богдан Михайличенко ("Полесье")
- Александр Мартынюк ("Александрия")
- Илья Забарный ("Борнмут", Англия)
- Максим Таловеров ("Плимут", Англия)
- Евгений Чеберко ("Коламбус Крю", США)
Полузащитники:
- Николай Шапаренко ("Динамо")
- Николай Михайленко ("Динамо")
- Александр Пихаленок ("Динамо")
- Владислав Кабаев ("Динамо")
- Георгий Судаков ("Шахтер")
- Егор Назарина ("Шахтер")
- Артем Бондаренко ("Шахтер")
- Алексей Гуцуляк ("Полесье")
- Иван Калюжный ("Александрия")
- Виктор Цыганков ("Жирона", Испания)
- Александр Зинченко ("Арсенал", Англия)
- Александр Зубков ("Трабзонспор", Турция)
Нападающий:
- Роман Яремчук ("Олимпиакос", Греция)
Футболисты сборной Украины на тренировке (фото: УАФ)
Расписание матчей "сине-желтых" и где смотреть
В турнире Canadian Shield примут участие четыре сборные: Украина, Канада, Кот-д'Ивуар и Новая Зеландия.
Всего будет проведено четыре поединка Каждая команда сыграет только с двумя соперниками.
Матчи сборной Украины (по киевскому времени)
- 7 июня, 22:30, Канада - Украина
- 10 июня, 00:00, Новая Зеландия - Украина
Турнирная система предусматривает начисление 3-х очков за победу в основное время и 2-х - в серии послематчевых пенальти. Соответственно, за поражение по пенальти команда получит 1 балл, а в основное время - 0.
В каждом матче будет определен победитель: в случае ничьей в основное время, сразу будут пробиваться пенальти. Чемпионом станет команда, которая наберет больше всего очков по итогам всех встреч.
Прямые трансляции матчей "сине-желтых" в Канаде будут доступны на медиасервисе MEGOGO, а также бесплатно на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в Т2 и кабельных сетях.
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