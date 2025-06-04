Первая тренировка "сине-желтых" в Торонто: кто готовится к матчу с Канадой (фото)

Сборная Украины, которая вчера прибыла в Торонто для участия в международном товарищеском турнире Canadian Shield, провела первую тренировку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Украинской ассоциации футбола .

План подготовки от Реброва

Сообщается, что во все неигровые дни "сине-желтые" под руководством тренерского штаба Сергея Реброва будут работать в режиме однодневных занятий.

В команде нет незапланированных потерь. По прибытии в Северную Америку все футболисты готовятся к матчам в общей группе.

Напомним, что в Канаду в составе национальной команды прибыли 24 футболиста.

Состав сборной Украины:

Вратари:

Андрей Лунин ("Реал", Испания)

Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия)

Дмитрий Ризнык ("Шахтер")

Защитники:

Николай Матвиенко ("Шахтер")

Валерий Бондарь ("Шахтер")

Александр Тымчик ("Динамо")

Богдан Михайличенко ("Полесье")

Александр Мартынюк ("Александрия")

Илья Забарный ("Борнмут", Англия)

Максим Таловеров ("Плимут", Англия)

Евгений Чеберко ("Коламбус Крю", США)

Полузащитники:

Николай Шапаренко ("Динамо")

Николай Михайленко ("Динамо")

Александр Пихаленок ("Динамо")

Владислав Кабаев ("Динамо")

Георгий Судаков ("Шахтер")

Егор Назарина ("Шахтер")

Артем Бондаренко ("Шахтер")

Алексей Гуцуляк ("Полесье")

Иван Калюжный ("Александрия")

Виктор Цыганков ("Жирона", Испания)

Александр Зинченко ("Арсенал", Англия)

Александр Зубков ("Трабзонспор", Турция)

Нападающий:

Роман Яремчук ("Олимпиакос", Греция)

Футболисты сборной Украины на тренировке (фото: УАФ)

Расписание матчей "сине-желтых" и где смотреть

В турнире Canadian Shield примут участие четыре сборные: Украина, Канада, Кот-д'Ивуар и Новая Зеландия.

Всего будет проведено четыре поединка Каждая команда сыграет только с двумя соперниками.

Матчи сборной Украины (по киевскому времени)

7 июня, 22:30, Канада - Украина

10 июня, 00:00, Новая Зеландия - Украина

Турнирная система предусматривает начисление 3-х очков за победу в основное время и 2-х - в серии послематчевых пенальти. Соответственно, за поражение по пенальти команда получит 1 балл, а в основное время - 0.

В каждом матче будет определен победитель: в случае ничьей в основное время, сразу будут пробиваться пенальти. Чемпионом станет команда, которая наберет больше всего очков по итогам всех встреч.

Прямые трансляции матчей "сине-желтых" в Канаде будут доступны на медиасервисе MEGOGO, а также бесплатно на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в Т2 и кабельных сетях.