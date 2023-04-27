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Сколько украинских военных уже прошли подготовку в Британии: ответ Минобороны

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Лондон, Четверг 27 апреля 2023 17:25
Сколько украинских военных уже прошли подготовку в Британии: ответ Минобороны Фото: стало известно, сколько украинских военных уже прошли подготовку в Британии (t.me/Pavliuk_KSV)
Автор: Иван Носальский

В Британии прошли тренировки 14 тысяч украинских военных. Они уже вернулись на Родину для защиты страны от российской агрессии.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News, об этом заявил младший секретарь Минобороны Великобритании Эндрю Меррисон.

Чиновник отметил, что сейчас вполне очевидно лидерство Британии в Европе в вопросе помощи Украине.

"Мы возглавили Международный фонд для Украины, который инициировал процесс восстановления страны, и предоставили 520 миллионов фунтов стерлингов, из которых 300 миллионов были потрачены, - это действительно значительное достижение", - отметил Меррисон.

Он также напомнил, что Британия помогает преследовать военные преступления, которые связаны с полномасштабным вторжением в Украину.

"Великобритания будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и потратит еще 2,3 млрд. фунтов стерлингов на военную поддержку Украины в этом году", - добавил он.

Напомним, ранее стало известно, что Великобритания передала Украине тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном.

Также мы писали, что группа депутатов британского парламента выступила с призывом объявить ЧВК "Вагнера" террористической организацией.

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