ua ru
Ср, 10 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сколько украинских военных проходят обучение инструкторами США: ответ Пентагона

Новина українською →
Ва, Среда 10 мая 2023 01:08
Сколько украинских военных проходят обучение инструкторами США: ответ Пентагона Фото: представитель Пентагона генерал Патрик Райдер (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты на в настоящее время ведут обучение около 2 тысяч украинских военных различных специальностей.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг.

"Я знаю, что около двух тысяч человек проходят сейчас тренировку. Вам лучше узнать конкретные цифры у командования Армии США в Европе и Африке", - заявил пресс-секретарь Пентагона.

По его словам, США будут тренировать украинских военных, пока в этом есть необходимость, кроме того, с украинским командованием обсуждается вопрос отправки дополнительных сил для обучения.

Ранее в Пентагоне заявили, что союзники Украины продолжат проводит тренинги для бойцов ВСУ и обучать их управлению танками и системами ПВО.

Кроме того, по словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, в странах Европейского союза более 16 тысяч украинских военных прошли обучение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пентагон Соединенные Штаты Америки Вооруженные силы Украины
NEWS
Глава МИД Британии об ожиданиях от контрнаступления ВСУ: это не голливудский фильм
Глава МИД Британии об ожиданиях от контрнаступления ВСУ: это не голливудский фильм
DAILY
Андрей Юсов: Часть российской элиты планирует жизнь после Путина и поражения в войне
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Андрей Юсов: Часть российской элиты планирует жизнь после Путина и поражения в войне