Канада на саммите G7 объявит новый пакет помощи Украине, - СМИ

Саммит G7 в Канаде

Напомним, летний саммит состоится в городе Кананаскис, провинция Альберта. Канада уже в седьмой раз председательствует в G7.

Премьер-министр Канады Марк Карни подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский приглашен на встречу "Группы семи", в состав которой входят Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США.

По словам руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, в Киеве надеются на встречу Зеленского на полях саммита с президентом США Дональдом Трампом. Подготовкой к этому украинская делегация занималась во время визита в Вашингтон в начале июня.

По словам премьера Канады, в повестку дня саммита G7 включен справедливый и прочный мир в Украине и в других зонах конфликтов.

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