Канада на саміті G7 оголосить новий пакет допомоги Україні, - ЗМІ

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні оголосить про новий пакет військової допомоги України на саміті G7 завтра, 17 червня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC News.
Зазначається, що уряд Канади раніше вже виділив 2 млрд канадських доларів (близько 1,5 млрд доларів США) на військову допомогу Україні та розширення оборонних партнерств.
За даними джерел видання, уряд, як очікується, завтра оприлюднить, скільки грошей з цього бюджету піде Україні та на що вони будуть використані.
Завтра також відбудеться двостороння зустріч між прем'єром Канади та президентом України Володимиром Зеленським й робочий сніданок на тему "Сильна та суверенна Україна", до участі в якому запрошені усі присутні на саміті лідери.
Нагадаємо, літній саміт відбудеться в місті Кананаскіс, провінція Альберта. Канада вже всьоме головує в G7.
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні підтвердив, що президента України Володимира Зеленського запрошено на зустріч "Групи семи", до складу якої входять Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та США.
За словами керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, в Києві сподіваються на зустріч Зеленського на полях саміту з президентом США Дональдом Трампом. Підготовкою до цього українська делегація займалася під час візиту до Вашингтона на початку червня.
За словами прем'єра Канади, до порядку денного саміту G7 включено справедливий і міцний мир в Україні та в інших зонах конфліктів.
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