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Канада запретила импорт российской стали и алюминия

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Оттава, Пятница 10 марта 2023 19:53
Канада запретила импорт российской стали и алюминия Фото: Канада запретила импорт российской стали и алюминия (flickr.com)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Канады ввело запрет на импорт российской стали и алюминия. Запрет вступил в силу в пятницу, 10 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Канады.

"Канада запретила импорт всей российской алюминиевой продукции, такой как некованый алюминий, алюминиевые листы и готовые изделия, включая контейнеры и другие предметы домашнего обихода, изготовленные из алюминия", - говорится в сообщении.

Пр этом отмечается, что также запрещен ввоз всей первичной российской стальной продукции, включая железо и нелегированную сталь, полуфабрикаты и готовую продукцию, такую как трубы и трубки.

Напомним, правительству Канады рекомендовали применять юридические механизмы, позволяющие конфисковывать средства попавших под санкции средства РФ.

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